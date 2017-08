Britney Spears impacta con foto sin maquillaje

Los cambios y revoluciones en la vida de Britney Spears, de 35 años, dan para una teleserie. Y gran parte de esas historias han quedado en su rostro, que lució al natural en su cuenta de Instagram.

Con restos de maquillaje y sin peinar, la cantante dejó encantados a sus seguidores con la imagen.

"En los días en que no me arreglo para mi espectáculo, esta es la verdadera yo sin glamour... Es tan agradable conocerlos! 😂 Llamo a esto mi look café de la mañana en casa", escribió.