Bring Me The Horizon cancela su tour por problemas de salud de Oliver Sykes

A tan sólo semanas del polémico regreso de Bring Me The Horizon, la banda británica tuvo que cancelar su gira por Estados Unidos, ya que el vocalista Oliver Sykes sufrió una ruptura en su cuerda vocal derecha.

Desde las redes oficiales de la agrupación británica, comunicaron que si Oli no se cuida inmediatamente, su estado de salud podría agravarse.

"Hola a todos, estoy destrozado por tener que anunciar que tenemos que cancelar lo que resta del tour por Estados Unidos. Me he roto la cuerda vocal derecha y me han dicho que si no descanso de inmediato, estaría en peligro de sufrir daño permanente. He tratado de dar lo mejor para cumplir con nuestros compromisos y realmente odio tener que decepcionarlos, sin mencionar que estos shows han sido los más divertidos, pero en este momento, yo cantando sería el equivalente a un jugador de fútbol corriendo con una pierna rota… Una vez más, lo siento, espero que lo entiendan", escribió Sykes.

Cabe destacar que el resto del tour solamente quedaban pendientes Arizona y Las Vegas para después viajar su tierra natal y tocar en The Dome el 19 de febrero, pero esta fecha tampoco se llevará a cabo.

Respecto a su tour por Latinoamérica, incluida su presentación en Lollapalooza Chile, no han informado nada.