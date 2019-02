Brad Pitt dirigirá documental sobre la vida de Chris Cornell

Brad Pitt producirá un documental sobre la vida de Chris Cornell, cantante de Soundgarden y Audioslave fallecido el 18 de mayo de 2017, según informó Variety.

De acuerdo a lo consignado por el medio, el actor trabajará junto a Vicky, la viuda de Cornell, y Peter Berg como director. Pese a no revelar una fecha de estreno, se sabe que el documental expondrá la vida de uno de los músicos más destacados del grunge desde los años 80.

Con esto, Pitt una vez más demostrará lo importante que fue el intérprete de "You Know My Name" en su vida, con una relación de amistad que nació en 1993, cuando el tema Outshined fue parte de la banda sonora de Escape Salvaje, donde Brad era parte del elenco.

Además, el protagonista de El curioso caso de Benjamin Button presentó en el tributo al vocalista de Audioslave a Toni Cornell, la hija de Chris, quien actuó junto a Ziggy Marley.