Borghi: 'Si hubiese tenido un viejo que me pagara los estudios, no sé si hubiese jugado fútbol'

Claudio Borghi es una figura en nuestro país y este lunes conversó con el Ciudadano ADN sobre su nuevo programa "Futuro Fútbol Club" en la radio Futuro.

El exfutbolista y director técnico argentino reveló cosas que no muchos saben, desde cómo terminó quedándose en Chile, hasta sus gustos musicales y otros hobbies deportivos.

Su vida en Chile

Borghi se sintió identificado con la rutina de Jorge Alis en el Festival de Viña. "Vivo hace 25 años en Chile, ya llevo más tiempo viviendo en Chile que en el mismo Argentina, o sea, ya superé a Alis... No en el humor, pero en la cantidad de años", explicó.

El argentino tiene nacionalidad chilena. "Yo creo que encontramos el lugar (...) Yo dije se me rompió la rodilla, no puedo jugar más, tenemos que volver (a Argentina). Y mi mujer me dijo 'mándame la plata mensualmente, yo me quedo'. Y ahí queda demostrado que la que manda es ella", bromeó.

El entrenador de fútbol tiene su vida hecha en nuestro país, su hija de 30 años se crió aquí y su otro hijo es chileno. "Profesionalmente no es el lugar más conveniente, lo hablo como jugador y entrenador, pero en calidad de vida sí, muchísimo", sostuvo.

Cambios para nuestro país

El exfutbolista también opinó sobre Chile: "la educación es muy cara, y la salud también en demasiado cara. Y esas son dos prioridades que el país debiese cambiar".

Aseverando que "no puedes ser lo que tus padres te permitan ser económicamente, sino ser lo que tu preparación o tu intelecto te permite. Y eso hay que mejorarlo, y urgente".

Claudio Borghi no tenía una buena situación monetaria cuando joven, y quería estudiar arquitectura. "Si hubiese tenido un viejo que me pagara los estudios, no se si hubiese jugado fútbol", confesó.

Otros hobbies de Borghi

Al comentarista deportivo le gusta el cine y la música, pero aseguró que es "fome" en gustos de último. Es fan de bandas como los Enanitos Verdes y Rata Blanca, y escucha "mucha música italiana" desde temprano en la mañana, asegurando que "me tranquiliza, y me hace pensar un poco".

Para el director técnico no todo es fútbol: confesó que también es un "pescador deportivo" que usa moscas, y no cebo. Asegurando que es su "pasatiempo preferido".

Además, ya que su rodilla está "destrozada", empezó a practicar golf. "Juego mal, pero lo paso bien", aseguró.

¿Futbolista, entrenador o comentarista?

Pese a sus deseos de ser arquitecto cuando joven, Borghi fue muy claro respecto a su momento favorito en la vida: "la etapa de jugador es maravillosa, no hay nada que se le parezca", sostuvo.