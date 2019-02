Bonco Quiñongo y rumores sobre prostitución: 'Dije que lo hacía, pero no era verdad'

El humorista cubano, Bonco Quiñongo, habló con ADN y dijo estar muy entusiasmado en lo que será su participación en el Festival de Viña del Mar, aunque con mucho nervio de cara al show de este viernes 1 de marzo.

"Estoy pálido, estoy blanco por dentro, muy nervioso, Esta es la actuación más importante de mi vida, llevo treinta años de carrera, presentándome en muchos escenarios, pero nada comparable con Viña del Mar. Es lo más importante que me ha pasado desde el nacimiento de mis hijos. Estoy muy agradecido a Dios y a la vida y me entregaré en cuerpo y alma", comenzó diciendo el artista.

En esa línea, agregó que "pararme en ese escenario es lo más importante para mí, para mi familia, para todos los que estamos persiguiendo un sueño. Eso demuestra que sí se puede y que alguien que empezó de abajo puede lograr sus metas, y yo estoy cumpliendo la mía".

Consultado sobre si ha visto a otros humoristas en la Quinta Vergara, indicó: "Cuando me dijeron que Jani (Dueñas) ya fue devorada por el monstruo, me volvió a dar el temor y me asusté. Creo que a mí me favorece tenerle ese respeto al público que voy a enfrentar, aunque sean 40 o 50 personas".

"Estoy preparado para entregarme. No haré nada nuevo, sólo lo que me ha funcionado, lo que más satisfacciones me ha dado y más amor le tengo a mi carrera. Por dos cosas, para salir bien yo y para regalárselo a ese público que se lo merece", agregó Bonco.

Junto a lo anterior, aprovechó para contar parte de su historia. "Me fui a los 28 años a España a perseguir un sueño. En Cuba a los 23 años toqué la fama en un programa de televisión. Agarramos una fama grandísima en Cuba, pero me quedé con hambre y dije que quería recorrer el mundo. Empecé de cero, pero me fue bien y me fui adaptando a los diversos modismos del lugar en que iba", reveló.

"No me dejaron entrar a mi país por ocho años, no pude ver a mi hija y ahí me hice más serio y más hombre. Decidí hacer algo más y tenía que valer la pena", añadió el humorista.

"Yo pasé épocas muy difíciles en España. Estaba solo y me fui sacrificando para mandarle el dinero que ganaba a mi familia en Cuba y pasé por momentos muy complicados, trabajando muy duro, pero logré salir adelante", sostuvo.

¿Qué fue lo más difícil? "En 2001 en mi cumpleaños, yo me encontraba en la calle, la pasé incómodo. Tenía que dormir en un cajero autompatico y dormir en una cafetería. Estuve así como cuatro o cinco días. Yo quería volver al país y un amigo me dio fuerza para seguir", aseveró el comediante.

Dicen que ejerciste la prostitución, ¿es verdad? "Como humorista dije que sí en un momento y dio mucho que hablar, pero fue todo en ese sentido no era verdad. Quien me conoce y sabe mi historia, saben que eso no es correcto y no es cierto. No critico a quien lo haga, pero yo nunca tuve la necesidad de llegar a eso", cerró.