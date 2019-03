Bonco Quiñongo tras su paso por Viña: 'Yo no sé lo que pasó, pero me quedo con lo positivo'

Bonco Quiñongo logró llevarse la Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, gracias a la insistencia del público, quienes pifiaron a la producción del certamen hasta que le entregaran el galardón al cubano.

En conversación con ADN, el humorista aseguró que pese a la extraña situación que vivió en un principio "me quedo con lo que me regaló Chile".

En esa línea, expresó que "para mí la vida me da emociones. Yo no sé lo que pasó, pero me quedo con lo positivo, lo negativo no me interesa... Eso es con lo que se queda uno".

Además, Quiñongo contó que arriba del escenario "yo la pasé bien. La gente escuchó mi mensaje, Chile escuchó a los inmigrantes".

Sobre cuando salió del escenario sin ninguno de los premios, creyó que no se llevaría nada, pero que finalmente el público gritó "negro, negro" y "bueno, el único negro era yo", dijo entre risas.

"Tengo muchas emociones encontradas, pero no quiero pensar en lo que pensé en ese momento porque no se vale", concluyó.