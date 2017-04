Bon Jovi confirmó su regreso a Chile

La banda Bon Jovi regresará este 14 de septiembre a nuestro país con This House Is Not for Sale Tour.

A cuatro años de su última visita a Chile, la agrupación liderada por Jon Bon Jovi se presentará en el Estadio Monumental.

La preventa de tickets exclusiva para el club de fans comienza el lunes 24 de abril a las 10:00 horas. La preventa Zona Entel comenzará el miércoles 26 de abril a las 11:00 horas y el descuento estará disponible para los clientes Zona Entel que obtengan su código llamando al *110*951#.

Por otro lado, la venta general se iniciará el viernes 28 de abril a las 11:00 horas en PuntoTicket.com.