Bombo Fica y su regreso al Festival: "Ahora se me trató con respeto y dignidad"

El humorista Bombo Fica fue confirmado como el nuevo humorista del próximo Festival de Viña del Mar, un desafío que lo pone más ansioso que nervioso, según contó a Radio ADN.

También destacó que principalmente volverá porque "esta negociación tuvo una relación de respeto y afecto que me han demostrado las nuevas autoridades del canal. Es un reconocimiento a un artista con 31 años de trayectoria es muy importante. No podía decir que no", explicó.

Fue el trato lo que motivó al artista a aceptar ser el primer confirmado en el humor, después de haber acusado a Chilevisión de haber actuado de manera "déspota" y recibido un trato "indigno" de parte de los organizadores en su última participación.

"Yo sentí que ahora se me trató con respeto y dignidad, algo muy fundamental para un artista. Sentirse querido y respetado. La vez anterior no lo sentí así y por eso me fui muy molesto", indicó.

Además, aprovechó la instancia para destacar y promover el trabajo de "Impact show" como su sugerencia festivalera.