Bombo Fica contra Kramer: "Hay códigos. Tú no te puedes reír y burlarte del traspié de un colega"

El humorista Bombo Fica se pronunció respecto a la cita del comediante Stefan Kramer en su rutina durante una visita al matinal "Mucho Gusto".

"Yo honestamente encontré que estaba demás", explicó. "Creo que él no necesitaba hacer eso. No por mí, sino por Mariela (Montero) y por Willy (Benítez)", añadió, indicando que "hay códigos en esta cuestión: tú no te puedes reír y burlarte, aunque sea muy gracioso, del traspié de un colega", afirmó.

"Yo no lo haría", declaró Fica, apuntando al "exitismo y la soberbia" como las razones de este chiste. "No necesita tomar esta cosa, burlarse y darle comida a la carroña para que sigan inventando", expresó.

También ilustró así su momento actual. "Yo marqué 50 puntos de rating. Si no hubiera hecho eso (incluir a Benítez y Montero) habría marcado 56 y seguiría siendo el ídolo de ídolos del humor", confesó.

"Mi rutina seguramente la van a apretar, la van a editar, la van a transformar en un ícono y, pido disculpas, porque la van a repetir", finalizó el humorista.