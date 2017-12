"BoJack Horseman" se inmortalizó con personajes del ministerio de Energía

Un reconocimiento global recibieron las redes sociales del ministerio de Energía, quienes siempre recurren a reconocidos iconos de la cultura pop para comunicar sus informaciones.

Tras una serie de twits que partieron con la creadora de "BoJack Horseman", Lisa Hanawalt, pensando que una de las tiras de la cartera había infringido derechos de autor, comenzó una conversación para explicar que el uso era sin afanes de lucrar.

Este Bojack🐴 no sabía que podía climatizar su hogar y ser eficiente a la vez (aunque para ser francos, no le interesaba en lo más mínimo, pero Gastón lo convenció🤪)

Conoce los consejos acá ➡️ https://t.co/AIaIP9l8w2 pic.twitter.com/ItHRdh7yEj — Ministerio Energía (@MinEnergia) November 28, 2017

Cómo se dice... infracción de copyright... — Lisa Hanawalt (@lisadraws) November 28, 2017

Hi Lisa! This is without commercial intentions. If u prefer we can delete it.

We just love Bojack 😍 — Ministerio Energía (@MinEnergia) November 28, 2017

I can't believe you drew a TAIL in here!!!!! smdh — Lisa Hanawalt (@lisadraws) November 28, 2017

We're so sorry Lisa!!!😭😭😭 We admire your work and just wanted to show Bojack using energy efficiently💡🌎 — Ministerio Energía (@MinEnergia) November 28, 2017

lol está bien!!! 😂 — Lisa Hanawalt (@lisadraws) November 28, 2017

Who are these two people? Are they known in Chile or just random characters? I like them :D pic.twitter.com/muWeVBDfTR — Lisa Hanawalt (@lisadraws) November 28, 2017

Pero todo tuvo un final feliz. Tras entender el asunto, desde la cuenta oficial de la serie animada para adultos de Netflix, apareció una imagen donde Gastón y Nova son dibujados junto a su ídolo, lo que fue agradecido por el mismísimo ministro de Energía, Andrés Rebolledo.