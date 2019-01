Bohemian Rhapsody fue la gran ganadora de los Globos de Oro

Bohemian Rhapsody ganó el premio a mejor película dramática en la edición número 76 de los Globos de Oro, galardón que entrega la prensa extranjera de Hollywood, superando a Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk y A Star Is Born.

Rami Malek, que interpreta a Freddie Mercury en la cinta, recibió el premio al mejor actor en una obra dramática.

Roma, de Alfonso Cuarón, se quedó con el reconocimiento como mejor largometraje en habla no inglesa y el mexicano, con el de mejor director.



Alfonso Cuarón

Los ganadores de los Globos de Oro:

Cine

Mejor película drama: Bohemian Rhapsody

Mejor película comedia: Green Book

Mejor actor drama: Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Mejor actriz drama: Glenn Close – The Wife

Mejor actor comedia: Christian Bale – Vice

Mejor actriz comedia: Olivia Colman – The Favourite

Mejor actor secundario: Mahershala Ali – Green Book

Mejor actriz secundaria: Regina King – If Beale Street Could Talk

Mejor director: Alfonso Cuarón – Roma

Mejor guión: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga – Green Book

Mejor música original: Justin Hurwitz – First Man

Mejor canción original: “Shallow” (Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt) – A Star Is Born

Mejor película animada: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mejor película entranjera: Roma

Televisión

Mejor Serie Dramática: The Americans

Mejor Músical o Comedia: The Kominsky Method

Mejor actor serie dramática: Richard Madden – Bodyguard

Mejor actriz dramática: Sandra Oh – Killing Eve

Mejor actor musical o comedia: Michael Douglas – The Kominsky Method

Mejor actriz musical o comedia: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor en miniserie o película para la TV: Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Mejor actriz en miniserie o película para la TV: Patricia Arquette – Escape at Dannemora

Mejor actor secundario: Ben Whishaw – A Very English Scandal

Mejor actriz secundaria: Patricia Clarkson – Sharp Objects

Mejor miniserie o película para la TV: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story