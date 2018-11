"Bohemian Rhapsody" es la segunda película más vista del año a nivel nacional

El estreno de Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury ha causado gran expectación en el público chileno, quedando en el primer lugar del ranking con más de 100 pantallas.

La historia de la icónica banda británica llegó a los cines de Chile este jueves 1 de noviembre, luego de varias semanas –incluso meses- de grandes expectativas a nivel mundial.

A solo 24 horas de su entreno en nuestro país, la exhibición del film quedó con funciones agotadas en varios cines a nivel nacional, por lo que, debido al éxito, se planea sumar más pantallas.

El estreno de la película de Queen y su frontman arrancó su paso por Chile con más de 60 mil espectadores, cantidad que por poco supera a Avengers, dejando su estreno como la segunda cinta más vista del año.

De esta forma, durante su primer día en los cines nacionales logró quedar por encima de cintas como La La Land, This is it, Deadpool 2, Black Panther y The Incredibles, entre otras.