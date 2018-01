Bobby Roode: "Hay que ganarse el derecho a estar en Wrestlemania"

Booby Roode es uno de los grandes nombres que tiene la WWE actualmente, debido a su reinado como campeón en NXT y por ser el monarca de los Estados Unidos.

En una conferencia telefónica, el luchador analizó cómo vive la época previa al evento más importante del año. "Todos siempre están pensando en Wrestlemania, en mi caso será la primera vez que estoy viviendo la previa del evento. El trabajo duro recién está comenzando y hay que ganarse el derecho para ser parte de Wrestlemania. Esa es la gran meta para todos", señaló.

A una semana del Royal Rumble, el dueño del cinturón de USA reveló cuál es el que más lo marcó. "El Royal Rumble del año pasado lo han señalado como uno de los más importantes de la historia. Estuvo Goldberg, The Undertaker, Brock Lesnar, son nombres muy importantes y sin dudas que fue una de las peleas más entretenidas que me ha tocado ver", indicó.

Sobre sus planes para el título, el canadiense apuntó que "ha pasado por superestrellas increíbles, planeo quedármelo por mucho tiempo. Voy un ser campeón peleador, sé que me vendrán a buscar y que lo tendré que defender en varias ocasiones. Ha pasado una semana desde que lo gané y quiero ser el campeón más importante de la historia".

Por último, Roode comentó que "las cosas siempre pasan por algo. Cuando llegué a NXT no sabía cómo sería, tengo recuerdos muy lindos de mi tiempo ahí y estoy muy agradecido de la oportunidad. Aprendí mucho porque competí con excelentes luchadores. Hasta ahora me he sentido muy bien en Smackdown Live, espero seguir así".