Bob Dylan encabeza disco que le canta al amor homosexual

Una serie de artistas se unieron a la iniciativa financiada por la cadena de hoteles MGM Resorts International y retocaron canciones para hablar del amor entre personas del mismo sexo.

El disco, titulado Universal Love, cuenta con la participación de músicos como Bob Dylan, Kesha, St. Vincent, Ben Gibbard y Valerie June, quienes modificaron la letra de los temas para darles un giro homosexual.

Por ejemplo, el Nobel de Literatura Interpretó "He’s Funny That Way" (Él es divertido de esa manera), una versión de una canción de 1929 titulada She’s Funny That Way” (Ella es divertida de esa manera).

Kesha, por su lado, tomó un tema de Janis Joplin y lo transformó en un himno de deseo lésbico. Así "I Need a Man to Love" (Necesito un hombre para amar) se convirtió en “I Need a Woman to Love” (Necesito una mujer para amar).

En The New York Times, el director ejecutivo de la cadena de hoteles, Jim Murren, explicó que la idea tras el álbum es que las canciones sirvan como himnos para los matrimonios de parejas del mismo sexo, los que representan el 30% de los casos, de acuerdo a las ceremonias celebradas en los quince complejos de la empresa.

"Si ves la historia de la música pop, las canciones de amor han tenido una perspectiva predominantemente heterosexual", dijo Tom Murphy, coproductor de Universal Love.

"Si consideramos que la música es un puente entre la gente, ¿no deberían estas canciones estar abiertas a todos?", agregó.