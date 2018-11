Blink-182 reveló cuál es la forma correcta de decir el nombre de la banda

La banda blink-182 reveló la forma correcta de pronunciar su nombre sorprendiendo a varios de sus seguidores a través de las redes sociales, quienes se percataron que llevan mucho tiempo diciéndolo mal.

Todo empezó por un tuit que realizó el comediante estadounidense Ian Karmel, quien señaló que en el Reino Unido se pronunciaba "Blink one eight two", en lugar de "Blink one eighty two".

A esto se le sumó James Corden quien dijo: "No comiences con esto (Karmel). Admito que estamos equivocados en esto. En los EE.U.U les dicen 'Blink one eighty two'. Que también está mal. Técnicamente se deberían llamar 'Blink one hundred and eighty two'. No se crean mejores aquí".

Sin embargo, el debate no quedó entre ambos comediantes y los fanáticos de la banda, ya que Mark Hoppus, vocalista de blink-182, dijo que lo más importante es que la gente debería empezar por entender que la letra "B" no se escribe con mayúscula, sino minúscula.

Por su parte, el exvocalista y guitarrista del popular grupo, Tom Delonge, también se refirió a la situación y su respuesta causó aún más confusión: "En realidad es 'Blink eighteen two'. La gente se ha equivocado por años. A veces esto puede pasar con un tipo de arte muy complejo, profundo y elevado".