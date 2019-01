Black Panther, Glenn Close y Rami Malek fueron los grandes ganadores de los SAG 2019

Black Panther, Glenn Close y Rami Malek, que interpreta a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, fueron los grandes ganadores de los Premios SAG 2019, que entrega el sindicato de actores de Estados Unidos.

La cinta de Marvel se llevó el premio al mejor elenco y Malek se quedó con el reconocimiento como mejor interprete principal por su papel del fallecido cantante de Queen.

Glenn Close sumó otro premio por su trabajo en The Wife y se alza como una de las favoritas para quedarse con el Oscar, el próximo 24 de febrero.

Revisa los vencedores en las categorías de televisión en la página del sindicato de actores.

Estos son los ganadores en cine:

Mejor actor

Rami Malek, Bohemian Rhapsody – GANADOR

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Viggo Mortensen, Green Book

John David Washington, BlacKkKlansman





Mejor actriz

Glenn Close, The Wife – GANADORA

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star is Born

Melissa McCarthy, ¿Can You Ever Forgive Me?





Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, Green Book – GANADOR

Timothee Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott Driver, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?





Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, A Quiet Place – GANADORA

Amy Adams, Vice

Margot Robbie, Mary, Queen of Scots

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite





Mejor elenco

Black Panther – GANADOR

A Star is Born

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Crazy Rich Asians