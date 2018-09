Black Eyed Peas anuncia nuevo álbum tras ocho años ausente

Black Eyed Peas vuelve tras ocho años de ausencia, anunciando el lanzamiento de su nuevo álbum "Master Of The Sun", el cual verá la luz el 12 de octubre y tiene a muchos expectantes.

Will.I.Am, Taboo y Apl.de.ap, los miembros originales y los que ahora componen el grupo, lanzaron el primer single del disco titulado "Big Love", la cual es una crítica a la sociedad americana actual.

En esta nueva vuelta, Fergie no estará presente ya que se dedica 100% a su carrera como solista, pero seguirá apoyando a sus amigos desde afuera como si aún fuese parte de la banda que la vio crecer.

A "Big Love", se le sumará temas como "The Alarm", "Constant" parte uno y dos y "Get It".