Björk lanzará exclusiva reedición de su discografía en nueve cassettes de color

Björk sigue causando nostalgia entre sus fanáticos, ya que luego de anunciar que la primera película en la que actuó será restaurada en 4k, comunicó que lanzará una exclusiva línea de cassettes con nueve de sus discos de estudio.

La novedad es que cada uno de ellos vendrá en una cajita con arte específico y un color en especial. De esta forma podrás encontrar Biophilia en color naranja, Post en rosado, Vulnicura en amarillo y Utopia en azul cielo, entre otros.

Según comunicó la reina del avant-garde a través de Twitter, los cassettes pueden preordenarse desde ahora en su sitio oficial. El paquete completo de nueve cassettes cuesta 70 libras esterlinas, aunque se puede comprar cada uno por 9 libras.

… we have another surprise for you …

we are very happy to release a line of limited edition cassette tapes

pre-order: https://t.co/9id3fTtlNU pic.twitter.com/IZ7P8v9WXo