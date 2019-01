Biohacker se inyectó en sus muslos pasajes del Génesis y del Corán

Adrien Locatelli, biohacker francés de 16 años, logró transformar partes del Génesis y del Corán en ADN para introducirlo en su cuerpo.

"Dado que es posible convertir información digital en ADN, me pregunté si era posible convertir un texto religioso en ADN e inyectárselo a un ser vivo. Como no tenía voluntarios, me lo inyecté a mi mismo", señaló en el paper de su proyecto.

Para realizar el experimento, el estudiante descargó copias del Génesis y del Corán. Según explicó al sitio LiveScience, el joven no tuvo problema en realizar este trabajo ya que las empresas a donde mandó a hacer parte de sus herramientas le brindaron todo el equipamiento necesario.

"Solo necesité comprar la solución salina y la jeringa, ya que VectorBuilder me envió el líquido y ProteoGenix me envió el polvo", explicó.

Locatelli tomó del Génesis los pasajes del Gn1,1 hasta el Gn11,9 excluyendo del Gn2,10 al 2,14, Gn5 y Gn7,1 hasta el 7,5. "Hice esto como un experimento para la paz simbólica entre las religiones y la ciencia", finalizó.