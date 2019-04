Biógrafo de Michael Jackson aseguró que lo dicho por James Safechuck es mentira

Mike Smallcombe, biógrafo de Michael Jackson, asegura que las acusaciones de James Safechuck sobre el supuesto abuso sexual que sufrió por parte del cantante son mentiras.

Según Smallcombe, una de las habitaciones a las que Safechuck hace referencia en Leaving Neverland ni siquiera había sido construida en el momento en que el "Rey del Pop" habría abusado del menor.

En el documental, James afirma que fue abusado por Jackson hasta los 14 años, pero la pieza que señala como el lugar de los encuentros sexuales habría sido construida cuando Safechuck tenía más de 16, ya que se trata de una división del edificio donde se localiza la estación de tren del rancho Neverland.

"La construcción de la estación de tren sólo comenzó a finales de 1993, y ésta sólo abrió en 1994, cuando Safechuck tenía 16 años", reveló Smallcombe al Daily Mirror, mostrando un documento que lo demuestra.

NEW: James Safechuck's story of being abused by Michael Jackson in Neverland's train station has been derailed https://t.co/bEzq0Lyc7u