Biografía revela los duros últimos días de Robin Williams

Un biografía de Robin Williams, pronto a publicarse, da cuento de los momentos difíciles que atravesaba durante la filmación de la que sería su última película, "Night of the Museum: Secret of the Tomb", antes de suicidarse en agosto de 2014.

De acuerdo con el sitio de People, el libro del periodista Dave Itzkoff, titulado "Robin", relata que el comediante tenía problemas para recordar sus líneas e incluso para desplazarse, en un época en la que ya había sido diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy, tras un errada evaluación de Mal de Alzheimer.

"Lloraba en mis brazos al final de cada día. Era horrible. Horrible", dijo la maquilladora Cheri Minns, de acuerdo con la biografía que sale a la venta el 15 de mayo, en inglés.

"Le dije a su gente, 'Soy una artista de maquillaje. No tengo la capacidad para lidiar con lo que le está pasando'", agregó.

Para tratar de ayudar a Williams, Minns le recomendó volver al stand up. "Simplemente lloraba y me decía, 'No puedo, Cheri. Ya no sé cómo hacerlo. No sé cómo ser gracioso'".