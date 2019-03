Billie Eilish reacciona a palabras de Dave Grohl: 'Ni si quiera puedo creer eso. ¿Estás bromeando?'

En febrero, Dave Grohl comparó a Billie Eilish, la joven cantante norteamericana de 17 años, con Nirvana, señalando que cada vez que la escucha, está seguro de que el rock no está para nada muerto.

Ahora, la intérprete de "Bellyache" respondió a los comentarios emitidos por el líder de Foo Fighters, expresando que admira al música desde que es muy pequeña.

"Ni si quiera puedo creer eso. ¿Estás bromeando? Dijo que el rock no está muerto por mí. Amigo, yo crecí con esa 'mierda'. Eh ¿rock? Cómo, no puedo", señaló a Radio X, luego de escuchar el comentario.

Además, agregó que siente un cariño especial por Grohl y sus hijas: "Dave es un amor y sus hijas, las amo. Y él es tan bueno, por supuesto que son buenas, porque él es, su padre".

Recordemos que el mes pasado el intérprete de "Everlong" manifestó que "fui a ver un concierto de Billie Eilish hace poco ¡Por Dios, hombre! Increíble. Mis hijas están obsesionadas con Billie Eilish. Y veo que lo que les está sucediendo a mis hijas es lo mismo que me pasó a mi a esa edad. Mis hijas están escuchando a Billie Eilish, y están aprendiendo a ser ellas mismas a través de su música".

En esa línea, sostuvo que Eilish "se conecta totalmente con ellas. La fuimos a ver al Wiltern, y la conexión que ella tiene con el público es la misma que la que tenía Nirvana en 1991. La gente en la audiencia se sabía todas las letras, y la de nosotros también. Era como nuestro pequeño secreto. No lo sé ¡Su música es tan difícil de definir! No sé cómo llamarla, trato de describírsela a otras personas y no lo logro".

"Pero sé que es auténtica, y yo llamo a eso rock n' roll. Así que no me importa qué clase de instrumentos usas para hacerlo. Cuando veo a Billie Eilish pienso: ¡Mierda! ¡El rock no está ni cerca de estar muerto!", concluyó.