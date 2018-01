Bill Goldberg será inducido al Salón de la Fama de la WWE

Los seguidores de Bill Goldberg están de fiesta en esta jornada, ya que la WWE anunció este lunes que el otrora campeón de la compañía y múltiples veces monarca de la WCW será inducido al Salón de la Fama, durante la semana de WrestleMania 34.



Triple H comentó que "el físico, la personalidad y la intensidad únicas de Goldberg captaron la imaginación de los entusiastas del entretenimiento deportivo de todo el mundo a lo largo de su ilustre carrera".



"Nos sentimos honrados de que Goldberg ocupe el lugar que le corresponde en el Salón de la Fama de la WWE", añadió acerca de esta integración, que lo hará ser el cabeza de cartel de la ceremonia, que también integran Bam Bam Bigelow, Ivory, Atsushi Onita, The Dudley Boyz y Kid Rock.

.@Goldberg brings passion and intensity to everything he does...on the field, in the ring, and especially with his family.

His intensity and character made him one of the biggest stars in our industry...so #WhosNext?

The #WWEHOF. Congrats, Bill. pic.twitter.com/pu3OpYAwre