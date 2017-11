Betsy Camino contó cómo Julio César Rodríguez la conquistó

La nueva integrante de Bienvenidos, Betsy Camino, contó al espacio cómo fueron los primeros encuentros con el periodista Julio César Rodríguez, actual pareja de la cubana.



La modelo detalló que el comunicador de 48 años fue bastante romántico, además de tener un gran sentido del humor.



"Conocer a Julio, que es tan simpático, tan bueno para tirar la talla, me hizo sentir cómoda. La primera cita fue en su restaurante y me dijo 'te voy a traer la especialidad de la casa’ y yo dije ‘en un restaurante peruano es un cebiche'. Y cuando los chicos van a servir, era todo comida cubana. Eso me encantó. Todo, la ropa vieja, el arroz congrís. ¡Todo! No faltó ni un detalle", expresó.



Además, Camino destacó la inteligencia de Rodríguez, además de confesar que está completamente entregada a él.



"Sí, siento que estoy enamorada. Uno nunca sabe lo que puede pasar mañana, a lo mejor nos peleamos, pero sí creo que me siento enamorada", sostuvo.