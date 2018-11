Beto Cuevas y su incómodo encuentro con Luis Miguel: Me miró de pies a cabeza y no me pescó

Todos saben que Luis Miguel tiene su genio, con el cual ha protagonizado varias polémicas sobre todo por ser un poco "desagradable".

Quien vivió en persona este comportamiento del "Sol de México" fue el cantante nacional Beto Cuevas, quien en No Culpes a la Noche, de TVN, reveló que tuvo un incómodo encuentro con el cantante.

Según contó el vocalista de La Ley, la situación ocurrió en 1995 cuando se encontraba grabando el disco Invisible en Los Ángeles. "Él estaba ahí, en el estudio. En la puerta del estudio estaba con una calculadora", contó.

Hasta ahí todo iba bien. Sim embargo, el intérprete de "Mírame a los ojos" no esperaba lo que vendría después: "Yo soy súper educado y siempre saludo a todo el mundo. Entonces llegué y lo miré, pero pasando. No onda 'hola qué tal', dame una selfie. Le dije 'hola' con la cabeza. Y recuerdo que Luismi en esa época me miró de pies a cabeza, me miró los zapatos, y no me pescó", le dijo a Kathy Salosny.

"Lo encontré medio agresivo. En mi mente dije qué se cree… ¿Se cree Luis Miguel? A lo mejor tenía un prejuicio, no lo juzgo como persona", finalizó Cuevas.