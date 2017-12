En un accidente que no pasó a mayores, el artista nacional, Beto Cuevas, sufrió una fuerte caída en el Arena México de la capital del país azteca.



Fue en el marco del 90 Pop Tour en el que el otrora vocalista de La Ley tuvo el percance, cuando no se percató de una fosa en el escenario.



Para fortuna de él y de los asistentes, el accidente no pasó a mayores, ya que Cuevas siguió cantando.