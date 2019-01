Besty Camino realizó dura crítica a Yamna Lobos por su presentación en gala de 'Rojo'

A través de una Instagram Storie, Besty Camino criticó duramente la presentación de Yamna Lobos en una de las galas de Rojo, expresando que la performance fue "ahí no más".

"No es de mala onda, pero los bailarines en este caso están mil veces más preparados que ella", comenzó diciendo la cubana.

La modelo explicó en Intrusos que "es un tema de técnica, de preparación. Cuando yo dije que estaban más preparados era porque la técnica de los participantes estaban más afinadas. Los últimos tres finalistas estaban mucho mejor preparados que ella".

Además, aclaró que "no era de mala onda el comentario. Me salió y del corazón. No la conozco. Y por lo que he visto de las animaciones y con la gente ha sido súper aperrada. Mi tema es que no me gustó la presentación".

"Cuando uno es coach tiene que estar mucho más preparado o con los conocimientos adquiridos bien como para decir 'yo soy la coach y este es mi espectáculo'. Esto no me pasa cuando veo a los demás coach", concluyó Camino.