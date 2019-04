Besty Camino en picada contra Lisandra Silva:  'Ni como cubana, ni como mujer, merece hablar'

Betsy Camino confirmó la "rivalidad" que hay entre ella y su compatriota, Lisandra Silva, con quien "luchó" por la corona del Festival de Viña 2018.

En conversación con Intrusos, la bailarina se refirió a su candidatura y su triunfo en el certamen donde se impuso a la exchica reality por muy pocos votos. En ese entonces Lisandra señaló que "es muy extraño que haya ganado Betsy", ya que ella se sentía ganadora.

A poco más de un año de ese evento, Betsy quiso aclarar lo dicho por la cubana de manera tranquila y tajante: "Yo hice mi carrera limpia. Fue directa, con puerta a puerta. Me saqué la cresta trabajando junto a mi equipo", dijo.

Posteriormente, se refirió directamente a Lisandra: "Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, si usted no me saluda fuera de tele, cuando me ponga alguna cámara, ni se moleste, porque la voy a dejar sola hablando", sostuvo.

"Porque ni como cubana, ni como mujer, ni como candidata, merece la pena hablar. Cuando yo gané, en vez decir 'pucha, feliz. Feliz por la Betsy, feliz por Canal 13', fue todo lo contrario", expresó Camino.