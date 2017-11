Benni: "Hay equipos que valen callampa como Panamá o Costa Rica y nosotros quedamos afuera"

Si hay alguien que debe haberlo pasado muy mal durante todo este proceso eliminatoria rumbo a Rusia 2018 fue Gabriele Benni, el empresario italiano que lleva más de una década en Chile y que sufrió tanto con la no clasificación de la escuadra azzurra como de la Roja.



En conversación con ADN Deportes, el también animador comentó que "estoy dolido por dos motivos. Primero porque amo a la selección de Chile y lamentablemente un mes atrás nos fue como las hueas’ y quedamos afuera. Yo dije 'bueno, voy por mi segundo equipo del corazón, es mi tierra donde nací, soy de Italia' y puta, quedamos afuera ayer y jugamos como la callampa".



A pesar del mal momento de sus preferencias futbolísticas, Benni reflexionó indicando que "creo que fue mejor (no clasificar), porque jugamos tan mal que mejor no ver a huevones jugando a nada".



Por último, Benni recordó que "del 1958 que Italia no quedaba fuera, (además) hay equipos que valen callampa tipo Panamá, Costa Rica y nosotros quedamos afuera. Es una vergüenza total".