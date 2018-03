Benjamín Vicuña sobre su relación con "China" Suárez: "Parece que nos vamos a casar"

El actor nacional Benjamín Vicuña, conversó con el Ciudadano ADN sobre "Sitiados", la serie de Fox sobre la conquista española, que está pronta a estrenar su segunda temporada, su relación con Eugenia "China" Suárez y su participación política.

Benjamín vive en Buenos Aires hace algún tiempo, dejando toda su vida chilena atrás. Sin embargo, la determinación de irse a tierras trasandinas la tomó por sus hijos. "Fue por una decisión que tomé cuando me separé, tenía que estar cerca de ellos", confesó.

"El amor moviliza todo", expresó.

En Sitiados Vicuña trabaja junto a su actual pareja, Eugenia "China" Suárez, quien interpreta a una reina de la época. Ellos en la serie no tendrán ni un tipo de relación, pero en su vida personal todo es muy distinto, ya que según lo dicho por el artista, "parece" que se casarán.

Respecto a la serie, Vicuña señaló que "aborda el mundo de la conquista, desde el choque de dos mundos entre los españoles, indígenas y los piratas ingleses. Todo ambientado en 1600", explicó.

"La primera temporada era un poquito más "política", esta es más de entretenimiento, hay más acción", comentó Vicuña.

También, comentó respecto al hecho de que hace un tiempo que el actor no participa en producciones nacionales. frente a la posibilidad de hacerlo, dijo que no lo sabe, que "tenemos que ver qué pasa con la segunda temporada ("Sitiados") y ahí veremos".

Sin embargo, estuvo filmando "una película muy interesante, "Pacto de Fuga", que trata de la fuga donde hicieron un túnel de casi 80 metros con un solo destornillador", indicó.

El año pasado el tema de género lo tocó muy a fondo, ya que interpretó a "Eva Perón", la moderna versión de la obra que recibe el mismo nombre, del fallecido dramaturgo argentino Raúl Damonte Botana, conocido como Copi.

Frente a la posibilidad de volver a hacer un personaje trans, respondió: "Me gustaría hacer algo. De hecho, la película y el premio sirvió muchísimo para poner un tema sobre la mesa urgente, de una ley que está "chapoteando" hace seis años en el Congreso. Por ahí pasa la misión del cine, de generar debates", indicó.

En esa misma línea, el actor aseguró que está "muy desilusionado" de la política, ya que "sufrí un desencanto profundo por la gestión de este último gobierno. Me desilusioné un poquito", contó.

Hace un tiempo atrás, apoyó la campaña de Michelle Bachelet porque "creía en ella y lo sigo haciendo", pero que cuando lo llamaron para hacer lo mismo por Frei no pudo aceptarlo, dado que "yo ya no creía, ni tenía una convicción. Ahí decidí que no me voy a meter más".