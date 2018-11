Benjamín Vicuña anunció la fecha de estreno de "Vis a Vis" en compañía de la gran villana

Benjamín Vicuña ha mostrado varias imágenes en compañía de sus colegas de Vis a Vis en Madrid, donde se encuentran grabando la cuarta temporada.

El actor nacional interpretará a Antonio Hierro, un funcionario de las cárceles de mujeres en las que se desarrolla parte de la historia.

"Es un personaje que me tiene muy motivado, es activo, potente y diferente a las cosas que he hecho. Me divierte", aseguró Vicuña en medio de las filmaciones de la temporada.

El intérprete escribió en el pie de foto, en la que aparece con la villana de la serie, Zulema, que el estreno de Vis a Vis 4 será el próximo 3 de diciembre a través de Fox.