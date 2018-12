Benja Vicuña sobre muerte de hijo de Varela: 'Volví a vivir esa desesperación de no poder respirar'

Benjamín Vicuña se refirió a la pérdida de su hija Blanca y expresó cómo a través del dolor aconsejó a Leonor Varela, quien hace un poco más de un mes comunicó la muerte de su hijo Matteo.

En conversación con la revista Caras, el actor expresó que "desde ese día mi vida se partió en dos y obvio que eso te hace ver las situaciones de una forma distinta. La muerte de Matteo hace unas semanas, hijo de Leonor (Varela) y Lucas (Akoskin) fue terrible".

"Me escribieron, tuve un diálogo privado con ellos y es durísimo; te transformas en una especie de ministro del dolor. Volví a vivir esa desesperación de no poder respirar, de no entender nada", agregó Vicuña.

En esa línea, contó que "como fue público lo de Blanca, cambió muchas vidas. Así lo percibí y así me lo hicieron ver miles de personas que me escribieron contándome sus experiencias. En un momento sentí que debía agradecer esa ola de cariño que viví hace seis años".

"Si bien guardo mis grandes secretos, mi intimidad y sufrimiento, de a poco he ido soltando y compartiendo mi dolor como ahora en esta entrevista. Es agradecimiento a tanto amor y cariño que recibí en el momento más difícil de mi vida", concluyó.