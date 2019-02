Benja Vicuña sobre el éxito de su hijo de 10 años en Instagram: 'No sabemos cómo manejarlo'

Bautista, el hijo mayor de Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain, se convirtió en todo un éxito con su cuenta de Instagram, luego de responder diversas preguntas a través de las stories de la red social.

En una de ellas, usuarios de la plataforma le pidieron a @bautibomba9 que definiera a sus padres. Ante la solicitud, el pequeño de 10 años aseguró que su mamá es "hermosa, buena onda y buena persona. ¿Qué más te puedo decir? Hermosa".

De su padre, en tanto, expresó que es un "crack, pasa tiempo conmigo y es buena onda, buena persona. ¿Qué más te puedo decir? Es el número uno".

Pese a la buena definición que hizo del actor, a Benjamín no le agrada la idea de que Bautista utilice redes sociales, ya que "los niños están con todas estas cosas de los youtubers y las redes, que es algo que me complica. No sabemos cómo manejarlo. Su problema es que sus papás son conocidos y están todos los chicos con eso, y es difícil de controlar".

Además, comentó al programa Modo Sábado que "es muy chiquito, tiene 10 años. Yo lo monitoreo, tengo como ingresar a su cuenta y él lo sabe, y la verdad que de repente leo cosas zarpadas. Es algo peligroso, complejo".



Finalmente, se refirió entre risas a las cosas buenas que había dicho Bauti de él y Pampita en la red social, señalando que "eso lo debe haber dicho porque le quería cortar la cuenta".