Benito Cerati conoció la furia de los chilenos por simple pregunta política

Benito Cerati, hijo del vocalista de Soda Stereo, recibió cientos de críticas a través de Twitter por un simple mensaje.

"Chilenos, a quién votarán en las prox elecciones?", fue lo que publicó en la red social para conocer la opinión de sus seguidores sobre las votaciones en Chile.

Sin embargo, el hijo de Gustavo Cerati sólo recibió duros comentarios por parte de sus seguidores nacionales que estaban enfurecidos por la consulta.

"Te burlas de nosotros Beni?. Claramente por los nuevos tiempos no!"; "Hay que estar preparados! Porque los fachos haran campaña del terror!"; "A cualquiera que pase a segunda vuelta contra la derecha sinceramente. Mi prioridad uno es sacar a estas mierdas del gobierno." y "No hay un líder, no hay un punto exacto", fueron algunos de los mensajes que recibió.