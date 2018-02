Benito Cerati arremete contra ranking de "hijos de celebridades que no heredaron el talento"

El artista e hijo de Gustavo Cerati, Benito, arremetió contra la edición mexicana de la revista "Vanity Fair", quien lo incluyó en una lista de "hijos de celebridades que no están a la altura", hecho que hizo que nuevamente sacara la voz en sus redes sociales, luego de que varios medios remarcaran sus declaraciones alrededor de su orientación sexual y de la opinión que habría tenido su padre respecto al tema.

Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho x la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz. — benito cerati (@Vanity_Sexx) January 31, 2018

Papá . lamento que tengas tantos seguidores que nunca entendieron a nuestra familia y que nunca entendieron el respeto y la apertura como lo entendiste vos. Si revivieras, como dicen varios, sería para cachetear a todos estos enfermos. — benito cerati (@Vanity_Sexx) February 2, 2018

Luego de que el mismo medio publicara una entrevista sobre su nuevo proyecto y sus posturas respecto su sexualidad, twitteó sorprendido. "Una lástima y quizás hipocresía que la misma revista hace tan solo días haya publicado una nota descalificadora sobre mí", escribió.

Luego, el sitio decidió sacar a Cerati de la lista, lo que no lo conformó. "Sólo borraron la parte en dd yo aparezco. No me contenta. Esto no es personal. La nota entera está escrita desde un lugar horrible y NADIE d los q aparece ahí se lo merece", afirmó.