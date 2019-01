Ben Affleck dejará de ser Batman

Warner Bros. traerá a Batman de regreso al cine el próximo 25 de junio de 2021, cuando se estrene "The Batman", escrita y dirigida por Matt Reeves.

Según Deadline, esta vez sin Ben Affleck, quien dejará el papel de Bruce Wayne.

De acuerdo con la publicación, la razón para prescindir de Affleck es que la película se centrará en un Batman más joven.

El director de Argo fue el hombre murciélago en Batman v. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad y Justice League.

Reeves se sumó al proyecto en febrero de 2017, tomando el control de una película que, en sus primeros planes, iba a ser coescrita y dirigida por el mismo Affleck.

El intérprete estadounidense se refirió a la noticia en su cuenta de Twitter. "Emocionado por 'The Batman' en el verano de 2021 y por ver la visión de Matt Reeves hacerse realidad", escribió.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO