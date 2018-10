Belloni rompió en llanto tras recordar complicado momento que vivió "El Poeta"

Ernesto Belloni se mostró sumamente emocionado durante una entrevista con "Primer Plano" de Chilevisión, tras hablar de un compañero de trabajo que dice "cuidar más de lo necesario".

En ese contexto, el comediante chileno más conocido como "Che Copete" habló sobre la actual situación de Daniel Ponce, "El Poeta" y la relación laboral que aún mantienen.

Durante la conversación, Belloni rompió en llanto al recordar la fuerte depresión que su amigo sufrió luego de separarse de su esposa e hijos.

"A mí me llamó mucho la atención cuando lo conozco y veo un tipo súper débil. Un tipo carente de cualquier cosa de la vida. Un día me motivó mucho ayudarlo cuando me dice ‘no, yo nunca me voy a casar’", siguió relatando.

En esa línea, agregó: "Su autoestima era tan baja que él nunca pensó en la posibilidad que se iba a casar, menos tener hijos. Yo lo encontré tan especial esa forma. Pero debo ser honesto. Tampoco dije ‘a este cabro hay que ayudarlo’. Pero en un momento que lo necesitamos en el programa del Kike, y y era con una frase: ‘don Che, le tengo un poema’. Después lo seguí utilizando en mis rutinas, cosas chicas".

"Al comienzo se aprovechaban un poquito de él. Entonces yo lo controlé sus salidas, sus actuaciones solo, porque una cosa era que fuera a una discoteque y fuera el hazme reír. Una cosa es hacer reír, en base a eso, y otra cosa es burlarse", comentó Belloni.

Después de aquello, recordó uno de los momentos más duros que pasó El Poeta en su vida. "Su gran dolor era que le hicieron bullying en el colegio, todas esas cosas que son muy terribles, que él cuenta. Y en el fondo, los que lo querían contratar solo era para hacer reír así", comentó.

"Nosotros sufrimos mucho con la separación del Poeta. Sufrimos harto, todo el equipo, porque en realidad el tipo estaba muy triste. Me emociono un poquito (comienza a llorar). Es que lo vi sufrir. Chuta, fue súper doloroso (solloza)", finalizó Belloni.