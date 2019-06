Bella Thorne respondió llorando a los dichos de Whoopi Goldberg por culparla de su propia filtración

Esta semana, Bella Thorne compartió una serie de fotografías privadas luego de que un hacker la amenazara con subirla a sus redes políticas.

Tras la amenaza, la actriz decidió subir las imágenes como una forma de demostrar que no tiene miedo y que tiene la libertad de sacarse las fotos que quiera, porque el cuerpo es suyo y ella decide a quién mostrárselo.

Pese a que varias celebridades le brindaron su apoyo, hubo una que no y que incluso la culpó de su propia filtración.

Se trata de la actriz Whoopi Goldberg, quien en conversación con The View declaró que "Si eres famosa, no importa la edad que tengas, no te saques fotos desnuda. Si no sabes esto en 2019, es tu problema. Lo siento, pero no puedes sorprenderte si alguien te hackea, especialmente si tienes este tipo de fotos en tu celular".

Obviamente, Thorne utilizó su cuenta de Twitter e Instagram para defenderse tras las declaraciones de la actriz: "Querida Whoopi, te he amado durante tanto tiempo, pero, sinceramente, estoy muy disgustada y triste por tu respuesta. ¿Culpar a las chicas por tomar la foto en primer lugar? Es enfermo y honestamente repugnante".

"Entonces, ¿qué chica no puede enviarle a su novio que echa de menos las fotos de ella que son sexy? ¿Cosas que ya ha visto?", agregó.

Entre lágrimas, Bella agregó: "Yo no y estoy ofendida por cualquiera que se haya sacado alguna vez una foto sexy. Estoy ofendida por Jennifer Lawrence, quien se sintió públicamente violada. Estoy ofendida por cada persona que se suicidó porque alguien filtró sus desnudos".

"Tu opinión sobre este tema es realmente horrible y espero que cambies tu mentalidad, ya que estás en un programa que le habla a chicas jóvenes", concluyó.

@bellathorne Fuck everyone who blame girls for what happens to them, y’all can take nudes, dance and dress the way YOU want. Your body is a work of art and it’s YOUR chose to share it or not. Stay strong my bb i lovr you. ❤️❤️ Our society’s fucked up. pic.twitter.com/BQMDVVis6y