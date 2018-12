Bella Hadid preocupa a sus seguidores por su extrema delgadez

Bella Hadid sorprendió a sus fanáticos por su extrema delgadez, aún cuando ella ha dicho que la talla no importa, porque lo que realmente es relevante es la salud.

Continuando con su copada agenda de desfiles y fotografías para diversas marcas, la modelo acaba de terminar un proyecto con la revista británica The Love Magazine, donde dejó en evidencia que está demasiado flaca.

Desde la cuenta oficial de la revista publicaron un video que tiene a Hadid como protagonista, donde escribieron en el pie de foto una cita de la joven: "Cuando más bella me he sentido ha sido en los últimos dos años, cuando mi salud estaba mejor. Me siento muy cómoda en mi cuerpo, en lugar de buscar a la persona que debería ser en los demás".

Otros de los comentarios fueron que "parece un cyborg" o que "Está en una fase de negación intentando que la gente crea que es feliz y segura pero en el fondo sufre un trastorno de la alimentación".