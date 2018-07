Belén Soto revela acoso de productor: "Una como mujer tiene que aprender a decir que no"

La actriz Belén Soto reveló durante s participación en el programa de TVN No Culpes a la Noche que sufrió de acoso por parte de un productor, que aún sigue trabajando en la televisión, de acuerdo a su testimonio.



Consultada acerca de las denuncias sobre este tipo de delitos, la protagonista de Wena Profe comentó que "dentro de este trabajo siempre te vas a encontrar este tipo de cosas, de gente que se te acerca por interés o por abuso de poder. Me ha pasado que me han ofrecido personajes diciéndome 'oye, si tú sales conmigo te doy un personaje'. Pero ahí también está en uno decir cuál es mi dignidad y decir no".



Soto comentó que la experiencia ocurrió hace un tiempo y que más allá de lo cuestionable, también dio su parecer con respecto a cómo deben actuar las mujeres en este tipo de contextos.



"Fue hace un par de años atrás. Esto no pasa solo con los dos personajes que salieron ahora (Abreu y López), es algo que está dentro, no solo en la televisión sino que en una oficina, es una clínica. Yo lo supe llevar porque una como mujer tiene que aprender a decir que no. Yo soy de carácter súper fuerte y supe decir no, de hecho me reí hasta del tema por eso me da un poco lo mismo contarlo", esgrimió.