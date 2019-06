Belén Soto confesó que estuvo en una relación abusiva con hombre mayor cuando tenía 15 años

La actriz Belén Soto reveló en el último capítulo de La Divina Comida de CHV que estuvo en una relación abusiva con un hombre mayor cuando ella tenía 15 años.

Según relató, el sujeto tenía 30 años y mantenían un romance en secreto, el que duró varios meses.

"Me hacía mandarle fotos cuando llegaba a la casa, de cómo salía vestida. Cada vez que peleábamos él terminaba teniendo la razón (…) Me decía 'te cagué porque te amo'. Tú como niña empiezas a creer 'lo amo, no lo puedo dejar'. Y ahí él empieza hacer lo que quiere con tu vida", expresó Soto.

Uno de los episodios más duros que comentó la joven, fue que perdió la virginidad con él en un motel, hecho que su madre, Carolina Infante, se enteró cuando Soto estaba escribiendo el libro.



Foto: CHV

Producto de esto, Belén sufrió una depresión por tres años y subió 15 kilos. "Traté de pasar por psicólogo y psiquiatra, pero no funcionó", explicó.

Sin embargo, después de un largo proceso emocional, logró darse cuenta que todo se debía por esta relación abusiva.

Finalmente, su madre confesó que se sentía culpable por no haberse dado cuenta en el momento, pero su hija le respondió que nunca le pidió su ayuda, porque le daba vergüenza contarle.

La actriz pronto lanzará un libro sobre el cuerpo femenino y su experiencia de autoaceptación, los que relatan los difíciles momentos que atravesó producto de una depresión.