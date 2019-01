Belén Mora sobre rutina de Natalia Valdebenito en Viña: 'No la encontré tan espectacular'

Belén Mora fue una de las invitadas al capítulo de este miércoles de No Culpes a la Noche, donde se refirió a su actual situación laboral y cuáles son sus planes a futuro.

En esa línea, la comediante sostuvo que "en este momento Kike Morandé es mi exjefe, porque a todo el elenco nos finiquitaron, porque en el contrato que teníamos estaba la figura que íbamos dos días".

"Como ahora vino este cambio que Mega nos restó y ahora vamos solo los viernes, tenemos que hacer un nuevo contrato y yo estoy en ese limbo, en que termino el contrato y tengo que negociar si es que continuo o tomo otra decisión", agregó.

Además, la participante de "El Muro" habló sobre su visión de la comedia y cómo vivió la presentación de Natalia Valdebenito en el Festival de Viña, asegurando que "cuando vi por segunda vez la rutina de Natalia en Viña del Mar, no la encontré tan espectacular, me reí pero no fue tan ja ja ja".

"Creo que el éxito de ella fue por el hecho tan potente de ver a una mujer haciendo stand up, que quizás uno le perdonó como espectador ciertas cosas que no eran tan graciosas", concluyó Mora.