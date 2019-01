Belén Mora se refirió a sus dichos sobre Valdebenito y asegura que la sacaron de contexto

La semana pasada Belén Mora fue invitada a No Culpes la Noche de TVN, donde opinó sobre Natalia Valdebenito y su rutina en el Festival de Viña, asegurando que "no la encontró tan espectacular".

Estas declaraciones causaron polémica en redes sociales, por lo que Intrusos entrevistó a la comediante, acusando que la sacaron de contexto. En esa línea, Mora señaló que todo fue "absolutamente mal entendido, por lo mismo no tengo nada que decir".

Además, Chiqui Aguayo, quien también fue invitada a ese capítulo apoyó lo dicho por su colega, manifestando que "Belén Mora le hizo un queque a la Natalia Valdebenito, y eso que tú dices lo dijo, pero dentro de todo un contexto".

Natalia Valdebenito también habló de la polémica, pero le restó importancia al problema, comentando que "a mí me han dicho de todo desde que me baje del festival. Me han dicho de todo. Una más una menos, una raya más para esta cebra".

"Obviamente un titular así, busca que haya una enemistad, rivalidad entre nosotras, pero la verdad a mí me han dicho de todo, mi cuero lo tengo super duro respecto a eso" agregó Valdebenito.

Finalmente, la ex Club de la Comedia expresó que "si tomo realmente en cuenta todo lo que piensan, no hablo de Belén en particular, hablo de todo que me llega no habría logrado nada de lo tan lindo que he logrado entonces".