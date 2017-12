Belén Mora acusa a doctor Terrazas: "Quizá conmigo tuvo mas cuidado porque "salgo en la tele""

Una llamativa denuncia realizó Belén Mora, la actriz de Morandé con Compañía que hace algunos meses recibió una serie de cirugías plásticas de manera gratuita de manos del doctor Edgar Terrazas, el "cirujano de los famosos" que está siendo fuertemente cuestionado por algunos de sus pacientes.

A través de su cuenta de Instagram, la participante de "El Muro" contó que hace algunos meses le había regalado una intervención quirúrgica a una de sus mejores amigas, quien actualmente se encuentra internada en una unidad de tratamiento intensivo.

Fotografiando la pantalla de televisión con la última denuncia, Mora escribió: "este no es el único caso. Le regale a mi mejor amiga una cirugía, confiando en quien me había operado. Quizá conmigo tuvo más cuidado porque "salgo en la tele". Mi mejor amiga lleva un mes en la Uti, y no tiene pa cuando salir", confesó.