Begoña Basauri sorprendió a los televidentes con su show de burlesque

Begoña Basauri se robó las miradas de sus compañeros de Mucho Gusto y del público luego de realizar un show de burlesque.

Vestida de acorde al baile, la actriz sacó aplausos por su evidente talento y desplante en el escenario, que fue alabado por los usuarios de las redes sociales.

Es por eso que agradeció los comentarios a través de Instagram donde publicó: "Perder el miedo y simplemente atreverse. Dejar de lado el ego, los pudores y entregarse con confianza. Me costó mucho, estaba nerviosa, me arrepentí muchas veces pero confié y lo hice. Ahora que leo todos sus mensajes, en especial los de las mujeres, me doy cuenta de que valió totalmente la pena".

"Tenemos que conectarnos más con nuestra Diosa, con nuestra energía femenina. Atrévanse y simplemente háganlo porque se los juro que no se van a arrepentir. Gracias @natalia.dufuur por trabajar incansablemente para que el burlesque no muera en Chile y por ser generosa y amable con mi energía femenina que se esconde tanto y le cuesta tanto salir", concluyó.