Becky Lynch y Seth Rollins lograron la victoria en Royal Rumble

Una jornada entretenida se vivió durante la noche del domingo en el Chase Field de Phoenix, Arizona, luego de que se llevara a cabo el tradicional evento del Royal Rumble.



En ese sentido, Becky Lynch y Seth Rollins fueron los ganadores de sus batallas respectivas, luego de que eliminaran a Charlotte Flair y Braun Strowman, respectivamente.



Además de esto, hubo novedades en el ámbito de los títulos en parejas y en el de los Estados Unidos, luego de que Miz y Shane McMahon conquistaran los cinturones de la división frente a The Bar, mientras que Shinzuke Nakamura venció a Rusev.



Estos fueron los resultados:



Campeones de Parejas de Raw Bobby Roode & Chad Gable der. Rezar & Scott Dawson

Shinsuke Nakamura der. Rusev para convertirse en el nuevo Campeón Estadounidense

Campeón de Peso Crucero WWE Buddy Murphy der. Kalisto, Akira Tozawa y Hideo Itami

Campeona Femenil de SmackDown Asuka der. Becky Lynch

Shane McMahon & The Miz der. The Bar para convertirse en los nuevos Campeones de Parejas de SmackDown

Campeona Femenil de Raw Ronda Rousey der. Sasha Banks

Becky Lynch gana el Royal Rumble Femenino

Campeón WWE "El Nuevo" Daniel Bryan der. AJ Styles

Campeón Universal Brock Lesnar der. Finn Bálor

Seth Rollins gana el Royal Rumble Masculino