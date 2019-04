Becky Lynch se lleva todos los títulos femeninos en el cierre de WrestleMania 35

En un evento en donde hubo pocos puntos bajos, WrestleMania 35 finalizó con una sopresiva victoria de Becky Lynch, en el evento principal en donde se llevó los dos títulos femeninos de la empresa, al imponerse a Ronda Rousey y Charlotte Flair.



Además de la victoria de la irlandesa, el combate más emotivo lo sostuvieron Daniel Bryan contra Kofi Kingston, en una pelea en donde el de origen ghanés conquistó su primer título máximo de la WWE.



Por su parte, otro de los momentos llamativos llegó durante el segmento de Elias, en donde John Cena hizo su aparición con su antiguo personaje del rapero mayor.



En tanto, vale mencionar que generó sorpresa el hecho que The Undertaker finalmente no apareciera, en lo que se transformó en su primera ausencia desde WrestleMania 2000.



Estos fueron los resultados:



*KICK OFF



-Tony Nese se proclamó nuevo campeón peso crucero al derrotar a Buddy Murphy

-Carmella ganó la batalla real femenina

-Curt Hawkins & Zack Ryder son los nuevos campeones por pareja de RAW tras vencer a The Revival

-Braun Strowman ganó la batalla real en honor a Andre The Giant



*EVENTO PRINCIPAL



-Seth Rollins se convirtió en el nuevo campeón Universal tras vencer a Brock Lesnar

-Aj Styles derrotó a Randy Orton

-The Usos retuvieron los campeonatos en pareja de SmackDown frente a The Bar, Ricochet & Aleister Black y Rusev & Shinsuke Nakamura

-Shane McMahon venció a The Miz

-The Iconics son las nuevas campeonas en parejas femeninas tras derrotar a The Boss’n’ Conection, The Divas of Doom y Nia Jax & Tamina

-Kofi Kingston se proclamó campeón de la WWE al vencer a Daniel Bryan

-Samoa Joe retuvo el título de los Estados Unidos al derrotar a Rey Mysterio

-Roman Reigns venció a Drew McIntyre

-Triple H derrotó a Batista

-Baron Corbin venció a Kurt Angle

-Finn Balor es el nuevo campeón Intercontinental al derrotar a Bobby Lashley

-Becky Lynch ganó los títulos femeninos de RAW y SmackDown al vencer a Ronda Rousey y Charlotte Flair