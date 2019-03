Becky G confesó quién es el hombre que la inspiró para su canción 'Mayores'

"Mayores" es la canción que marcó un antes y un después en la carrera de Becky G. El tema que interpreta a dúo con Bad Bunny habla sobre una mujer a la que le gustan los hombres mayores, y en el caso de esta joven artista, la historia es real.

La estadounidense de 22 años se animó a confesar quién es el hombre que la inspiró a crear la canción, y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no es un hombre que le dobla o le triplica la edad: fue su novio de 26 años.

Becky G relató en una entrevista que todo comenzó como una broma debido a los comentarios que recibió luego de hacer pública su relación con el futbolista de Los Ángeles Galaxy, Sebastian Lletget.

La cantante indicó que, tras publicar una fotografía con el deportista en Instagram, todos sus fans y hasta sus familiares se sorprendieron, ya que él aparenta más edad de la que tiene. Incluso su abuela le pidió explicaciones.

"Hasta mi abuelita me llamó y me dijo: 'mija, ¿cuántos años tiene ese hombre?. ¡Estás con un hombre!', y yo: 'sí, lita, estoy con un hombre'. Y empezó así como un chiste que 'a mí me gustan mayores'", explicó la artista de "corazón mexicano".

La estrella de la música urbana manifestó que la diferencia de edad entre ambos no es muy significativa. "Mi novio es un poco mayor que yo, no mucho, no más 5 años", expresó.

El futbolista estadounidense de padres argentinos lleva dos años en pareja con la cantante.