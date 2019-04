Bebe Rexha reveló tener bipolaridad y le pidió a sus seguidores que la acepten tal cual es

La reconocida cantante Bebe Rexha reveló a través de Twitter que es bipolar y le pidió a sus seguidores que no le tuvieran pena, ya que ella sólo quiere ser aceptada.

La artista norteamericana comenzó por decir que no sabía por qué se sentía "tan enferma" y después de revelar el diagnóstico le pidió a sus seguidores que la aceptaran tal cual es. Además, habló sobre su próximo álbum, que sucederá a "Expectations" lanzado en 2018.

"Durante mucho tiempo no percibí por qué me sentía tan enferma, porque a veces me sentía tan abajo que no quería salir de casa o estar con personas y porque otras veces me sentía tan excitada que no podía dormir ni parar de trabajar", escribió primero la intérprete de "Last Hurrah".

Después de decir que su próximo álbum va a ser igual de exitoso que el anterior, Bebe Rexha agregó que "no quiero que sientan pena de mí, sólo quiero que me acepten. Me encantan".