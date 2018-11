Bascuñán: No puedo aceptar que un abogado me vincule a mí y a mi marido como cómplices de abuso

Con dureza se refirió la actriz Paz Bascuñán en contra del abogado de varias de las mujeres que acusaron de acoso y abuso sexual de parte del cinesta Nicolás López, Juan Pablo Hermosilla.



El defensor sostuvo en un medio de comunicación que lo que hacía el director estaba tan normalizado "que lo sabía todo su entorno", a tal punto de que estaban en conocimiento tanto Bascuñán como su esposo, Miguel Asensio.



Al respecto, la protagonista de Soltera Otra Vez sostuvo por medio de un comunicado, difundido por Glamorama, que dichas palabras no solo faltan a la verdad, sino que también "dañan brutalmente, no solo la honra de personas de manera irreversible, sino que además la posibilidad de cambio a una sociedad en donde el respeto prime por sobre el abuso".



Bascuñán expresa que "hoy no puedo aceptar que un abogado inescrupuloso, sin ningún antecedente y faltando a toda ética profesional, me vincule a mí y a mi marido como cómplices de abusos".



"¿Con qué derecho y con qué pruebas el señor Hermosilla nos señala como encubridores? Si tiene un solo antecedente serio en contra de mi marido o mío, le exijo que lo denuncie ante tribunales. No me quedaré de brazos cruzados porque no voy a contribuir a una sociedad donde las mentiras oportunistas quedan impunes", advirtió.